Ilfattoquotidiano.it - Per dire la sua sugli scontri a Bologna sceglie le parole di Mussolini: Fdi “processa” il suo capogruppo. “Ma sono contro gli estremismi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La citazione di una frase di Benitoin una chat di pensionati scatena la rissa all’interno di Fratelli d’Italia a Rovigo. Al centro della polemica c’è Renato Campanile, componente delttivo provinciale del partito e da circa un mesenel consiglio comunale del capoluogo polesano. Era in corso una discussione onlineavvenuti adurante la protesta per la morte del giovane Ramy Elgaml durante un inseguimento dei carabinieri a Milano. Campanile ha postato l’immagine di unattiva emanata dal Duce del fascismo il 15 gennaio 1927 riguardante gli interventi per l’ordine pubblico. “Esigo che sia condotta una lotta senza quartierei delinquenti comuni, verso i quali intendo che i carabinieri, quando siano seriamente minacciati, facciano uso delle armi”.