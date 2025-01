Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Eccoci al 14 gennaio 2025, un giorno in cui le stelle si sono divertite a mischiare le carte, lasciandovi con una mano improbabile. Ma niente paura: io sono qui per leggere il vostro destino con un mix di ironia, sarcasmo e un pizzico di cinismo. Siete pronti a scoprire perché oggi non sarà il vostro giorno migliore? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ti svegli pieno di energia, ma il mondo non sembra essere alla tua altezza. Novità? Non proprio. Consiglio tagliente: Non tutto si risolve forzando le cose. A volte basta aspettare il momento giusto (anche se ti fa venire i nervi). Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi sei il solito ostinato che si rifiuta di cambiare idea anche davanti all’evidenza. Complimenti per la coerenza. o era testardaggine? Nota ironica: A volte ammettere che hai torto ti fa sembrare più forte, non più debole.