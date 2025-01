Noleggio auto a breve e lungo termine calano le immatricolazioni nel 2024 | -1013%

Ilfattoquotidiano.it - Noleggio auto a breve e lungo termine, calano le immatricolazioni nel 2024: -10,13%

Il settore delsoffre nel nostro Paese: ledie veicoli commerciali leggeri a nolo nel quarto trimestresono scese di quasi il 21%. Cede in particolare quello a(-22%) ma pure quello anon se la passa bene (-10,36%). Il bilancio complessivo delchiude in rosso: -10,13%.La buona notizia è che si sono registrate quasi 100.000 targhe (+14,57%) e ilha conquistato una quota di mercato del 5,7%. Per il comparto a, invece, la quota di mercatoè scesa al 21,3%, con 374.000 contratti. Complessivamente, il rent a car vale poco più di un quarto del mercato totale (27 per cento).Tra lepiù desiderate, nel, c’è la Volkswagen Tiguan, seguono Fiat Panda, Bmw X1, Toyota C-HR e Kia Sportage.