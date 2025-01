Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: Elisa Caffont passa ai quarti, attesa per gli ottavi maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:46 NOO! Va Fortissimo Yankov nella prima parte di tracciato, poi l’azzurro va largo nelle ultime porte.il bulgaro con un secondo e mezzo di margine18:45 Si parte subito fortissimo, nella prima heat c’è Daniele Bagozza, tracciato blu per lui.YANKOV RadoslavBULBAGOZZA DanieleITAINIZIODI FINALE – CATEGORIA MASCHILE18:44 L’Italia potrà dunque affidarsi adper i. Ma ora pensiamo agli.18:43 Sul tracciato blu le atlete vanno in difficoltà dopo le prime tre porte, forse per presenza di ghiaccio.la Dekker con uno scarto di +0.48 sull’avversaria. Sei atlete su otto sonote dal rosso.18:43 Adesso l’ultima batteria deglifemminili, poi sarà la volta di quelliGASSER LarissaSUIDEKKER MichelleNED18:42 Errore per Moisan che sbaglia l’entrata nella terza porta;Miki senza problemi18:41 ci avviciniamo alla conclusione di questi, ecco le atlete in lizza, occhio alla leader della classifica generale MikiMOISAN AurelieCANMIKI TsubakiJPN18:40 L’elveticail turno con un secondo di vantaggio, sarà derby con la Zogg ai