Oasport.it - LIVE Italia-Tunisia 17-11, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gran prima frazione degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:10 Primo tempo impeccabile, che dopo un avvio di studio prendono le misure agli avversari mettendo in campo unritmo.in chiara difficoltà che non riesce ad arginare la velocitàni. Sugli scudi Leo Prantner, che ha segnato addirittura 9 delle 17 retine. Bulzamini benissimo in difesa e letale in attacco con 4 gol. A tra poco per il secondo tempo.FINE PRIMO TEMPO17-11 LEO PRANTNEEEEERRRR! Dietro la schiena!!!! Contropiede chiuso con un colpo ad affetto dall’azzurro.30?- Ultimi 60 secondi del primo tempo.16-11 PRANTNER! Non sbaglia Leo, che esulta mimando l’aeroplanino alla Vincenzo Montella, coach della nazionale turca di calcio.29?- 7 metri conquistato da Savini, e due minuti comminato a Jbeli.28?- Timeout chiamato da Riccardo Trillini con gliin possesso palla.