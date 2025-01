Ilfattoquotidiano.it - Licenziata per i troppi ritardi ala lavoro. I giudici: “Va reintegrata, colpa dei treni regionali”

Una giovane dipendente part-time di una gelateria a Firenze,per l’eccessivo numero disul, è stataper decisione deiche hanno attribuito la responsabilità aiferroviari. Come riportato dal Corriere Fiorentino, la donna, originaria di Pontassieve, era stata spostata nel 2022 dal punto vendita della stazione ferroviaria a un altro nel centro storico di Firenze. Viaggiando ogni mattina in treno su una delle linee più problematiche della Toscana, aveva accumulatooccasionali, che avevano portato al licenziamento nel novembre dello stesso anno.La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado del 2023, ordinando la riassunzione della lavoratrice e il pagamento dei mesi in cui la ragazza è rimasta disoccupata. Ihanno ritenuto illegittimo il licenziamento, imputando iai problemi cronici delle linee ferroviarie