Biccy.it - Le due conduttrici che Mediaset vorrebbe a L’Isola dei Famosi e quella che vorrebbe Banijay

Leggi su Biccy.it

Ci sarebbe un braccio di ferro fra(l’azienda che ha acquistato i diritti per mandare in ondadei) e(la casa di produzione che si occupa di produrre il reality). La sfida? A chi affidare la conduzione. E pare che ci siano già trein lizza. Questo è quello che riporta TvBlog.Dopo l’esperimento Vladimir Luxuria dello scorso anno (voluta da, criticata da) che purtroppo non ha portato i risultati previsti, quest’anno la casa di produzione avrebbe alzato la voce. Qualche mese fa Pier Silvio Berlusconi, parlando proprio dedei, ha confessato che “Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”; maquesta volta non vuole. “La cosa certa è che, dopo l’anno scorso,vuole faredeisolo se avrà una conduttrice ed un cast degni di questo nome, altrimenti è inutile farla“, si legge sul sito televisivo.