Grande Fratello, Helena Prestes si commuove dopo l'eliminazione: le prime parole una volta uscita dalla Casa

A sorpresa,un testa a testa con Shaila Gatta, altraprotagonista dell’ultima edizione delha dovuto lasciare ladel.La modella brasiliana, considerata una delle favorite alla vittoria finale, in particolar modol’abbandono di Jessica Morlacchi nel corso della precedente puntata del reality show, è stata eliminata al televoto con il 51% dei voti contro il 43% della ballerina. Il 4% ha votato per Ilaria Galassi, considerata quasi l’anello debole fra i concorrenti al televoto, Tommaso Franchi ha ottenuto poco più del 1%. Solo lo 0,55% per Luca Calvani.Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente laè.! #pic.twitter.com/wmm7Ntn7NN—(@) January 13, 2025Percentuali bulgare che potrebbero far presupporre una sorta di coalizione fra i vari fandom dei protagonisti, incluso quello della cantante, ancora incredulo per la decisione presa dall’ex bassista dei Gazosa.