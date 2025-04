Mobilità docenti 25 26 rientro scuola ex titolarità | chi non ha presentato domanda ha perso la precedenza

Il perdente posto, che intende mantenere la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, deve presentare domanda di Mobilità ogni anno del decennio in cui si esercita la medesima precedenza.

