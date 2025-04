LIVE Cobolli-Misolic ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | ancora un match prima dell’incontro dell’azzurro

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-KOPRIVA (NON prima DELLE 14.30)
LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° match DALLE 13.00)

11.32 Sul campo centrale della capitale romena si è conclusa la sfida tra Marton Fucsovics e Cristopher O'Connell, con il primo che è prevalso in due set con il punteggio di 6-0 6-4. Fra poco si svolgerà il derby argentino tra Sebastia Baez e Francisco Comesaña, prima di poter vedere all'opera il tennista romano.

11.30 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE di Cobolli-Misolic, match valevole per i quarti di finale del torneo di singolare maschile dell'ATP 250 di Bucarest (Romania).

