Il deepfake della nave che rilascia acque reflue nel porto di Civitavecchia.

Diverse condivisioni Instagram (per esempio qui) riportano un filmato che testimonierebbe un rilascio anomalo dida parte di unada crociera a. Si tratta però di un palese, come si evince da un particolare di cui tratteremo a breve.Per chi ha fretta:Circola un filmato che denuncerebbe un rilascio anomalo dinel mare neldi.In realtà si tratta di un palese.AnalisiNel video originale sul presunto rilascio di, sempre su Instagram, è lo stesso utente “famedisuccesso” ad ammettere nella didascalia che si tratta di un video generato con AI:Le navi da crociera possono scaricare diversi tipi di rifiuti nell’oceano, tra cuitrattate,grigie e, in alcuni casi, rifiuti solidi.