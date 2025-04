Quotidiano.net - Sondaggi politici, nella ‘supermedia’ FdI sotto quota 29%. Ecco perché

Roma, 3 aprile 2025 – FdIal 29%supermedia Agi/Youtrend. Si tratta della prima volta nel 2025, ma il dato è influenzato da un particolareo che si discosta molto - in gergo si dice 'outlier' - dagli altri. Il calo attribuito a FdI comunque trascina verso il basso, per un valore corrispondente, l'intero centrodestra. Ilo che ha sbilanciato il dato di FdI potrebbe avere inciso anche per l'altro numero interessante, cioè il ritorno sopra il 12% di M5s. Questa, nel dettaglio, la Supermedia, per quanto riguarda le liste FDI 28,9 (-0,8 PD 22,7 (-0,2) M5S 12,1 (+0,3) Forza Italia 9,3 (-0,1) Lega 8,8 (+0,2) Verdi/Sinistra 6,2 (+0,1) Azione 2,9 (-0,1) Italia Viva 2,4 (+0,1) +Europa 1,8 (-0,2) Noi Moderati 1,0 (-0,1) Questa, invece, la Supermedia coalizioni Centrodestra 47,9 (-0,8) Centrosinistra 30,7 (-0,2) M5S 12,1 (+0,3) Terzo Polo 5,2 (-0,1) Altri 4,1 (+0,8) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 marzo 2025) Come funziona la Supermedia YouTrend/Agi E’ una media ponderata deinazionali sulle intenzioni di voto.