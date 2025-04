Nei primi mesi del 2025 l’Italia si colloca al 5 posto tra i Paesi a rischio di campagne di sextortion mirate Complice l' intelligenza artificiale le violazioni dei dati su larga scala e Google Maps

sextortion è aumentata nei primi mesi del 2025 del 137%, nel Regno Unito del 49% mentre il rischio per gli australiani è aumentato del 34%. Questo perché i criminali informatici sfruttano l’intelligenza artificiale (AI) e le violazioni dei dati su larga scala per sviluppare truffe altamente convincenti. Nella classifica dei 10 Paesi più vulnerabili a queste truffe, insieme all’Italia ci sono anche Giappone, Singapore, Hong Kong, Sud Africa che hanno registrato i tassi di rischio più alti per la sextortion nell’anno solare appena trascorso. Truffe affettive online: fenomeno in aumento e difficile da riconoscere X Leggi anche › Che cos’è la sextortion e come ci si difende dalla diffusione di immagini intime sextortion sempre più aggressiva con l’AI, come difendersiÈ quanto risulta da una recente indagine di Avast, leader nella sicurezza digitale e nella privacy e parte di Gen (NASDAQ: GEN). Iodonna.it - Nei primi mesi del 2025 l’Italia si colloca al 5° posto tra i Paesi a rischio di campagne di sextortion mirate. Complice l'intelligenza artificiale, le violazioni dei dati su larga scala e Google Maps Leggi su Iodonna.it Negli Stati Uniti, la probabilità di essere presi di mira dai truffatori diè aumentata neideldel 137%, nel Regno Unito del 49% mentre ilper gli australiani è aumentato del 34%. Questo perché i criminali informatici sfruttano l’(AI) e ledeisuper sviluppare truffe altamente convincenti. Nella classifica dei 10più vulnerabili a queste truffe, insieme alci sono anche Giappone, Singapore, Hong Kong, Sud Africa che hanno registrato i tassi dipiù alti per lanell’anno solare appena trascorso. Truffe affettive online: fenomeno in aumento e difficile da riconoscere X Leggi anche › Che cos’è lae come ci si difende dalla diffusione di immagini intimesempre più aggressiva con l’AI, come difendersiÈ quanto risulta da una recente indagine di Avast, leader nella sicurezza digitale e nella privacy e parte di Gen (NASDAQ: GEN).

Timida crescita del mercato auto in Italia, tra i modelli spiccano nomi noti. Truffe di Sextortion sempre più minacciose nel 2025. OBBLIGO DI RICHIESTA DI ETA (Electronic Travel Authorisation) PER I CITTADINI ITALIANI IN VISITA NEL REGNO UNITO A PARTIRE DAL 2 APRILE 2025. Quali sono le auto più vendute in Italia a marzo 2025? Classifica per alimentazione. Domenica al Museo: scopri i Musei Gratis il 6 aprile 2025 a Napoli ed in Campania. Auto più vendute in Italia: +6,2% le immatricolazioni a marzo 2025. Ne parlano su altre fonti

Fusioni, nel primo trimestre operazioni per oltre 15 miliardi in Italia - Annunciati deal per circa 50 miliardi: in luce banche e private capital. Lo scenario geopolitico resta complesso, ma l’outlook per i futuri mesi è positivo ... (ilsole24ore.com)

Nel Potentino nei primi tre mesi del 2025 otto truffe ad anziani - Nel 2023 nella città di Potenza sono state raccolte dalla Polizia di Stato 24 denunce per truffa in danno di persone anziane, nel 2024 erano state 19, nei primi tre mesi del 2025 otto: sono alcuni dei ... (msn.com)

La domanda di gas nei primi 2 mesi 2025 +8% in Italia - La domanda italiana di gas è cresciuta nei primi due mesi del 2025 dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2024 a 15,4 miliardi di metri cubi (+1,2 miliardi di metri cubi), nonostante il 2024 ... (ansa.it)