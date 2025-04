Borse ancora giù per colpa dei dazi di Trump Milano apre in picchiata a -435% | è maglia nera in Europa 

Leeuropee sono pesanti mentre si valutano gli impatti deisull’economia globale e le prospettive di un aumento dell’inflazione. In rosso i future di Wall Street, dopo il tonfo della vigilia. Lo stoxx 600 cede il 2%, ai minimi da gennaio. L’indice che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni europee, secondo Bloomberg, si avvia verso la peggiore settimana dal 2022, con un calo del 5%: Madrid (-3,1%), Francoforte (-2%), Parigi (-1,6%) e Londra (-1,4%). Sul fronte valutario il dollaro si stabilizza sulle principali valute estere. L’euro scende a 1,0996 sul biglietto verde.d’EuropaLa Borsa dioggiin. Il Ftse Mib cede il 4,35% e scende sotto quota 36 mila (gli scambi sono a 35.458). A trascinare il listino sono soprattutto i bancari con Banca Mps che cede l’8,01%, pop Sondrio il 7,65%, Unicredit il 7,61%, Bper il 7,6% e Intesa il 6,69%.

