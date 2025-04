Curling Mondiali maschili | Italia ok contro la Germania ma i playoff sono un miraggio

Leggi su Sportface.it

L’– formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ai quali è aggregato Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva – conquista una buona vittorialaaidiin corso a Moose Jaw. Nella nottena, pomeriggio canadese, gli azzurri hanno battuto il quartetto tedesco per 9-3 arrivando a quota 4 vittorie e 6 sconfitte. Ottava posizione in classifica per l’con ilcheperò quasi matematicamente sfumati. L’ultima giornata del round robin prevede un double header per l’, che si confronterà con Svezia e Giappone. Le speranze di avanzare alla fase finaleperò ormai minime.Buona prova dopo il tracollo con la Svizzera, ma iormai irraggiungibiliNella serata di ieri il quartetto azzurro è incappato in una pesante sconfittala Svizzera, che si è imposta con il punteggio di 8-3.