Scienza da pensieri a parole in real time | ecco il dispositivo che ridà voce a chi non ce l’ha

Sviluppare un nuovo dispositivo in grado di tradurre l'attività vocale nel cervello in parole pronunciate in tempo reale. A questo obiettivo e' stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, condotto dagli scienziati dell'Universita' della California a San Francisco e Berkeley. Il team, guidato da Edward F. Chang e Gopala Anumanchipalli, ha ideato un approccio innovativo per aiutare le persone che hanno perso la possibilita' di parlare e comunicare in modo piu' fluido. Le attuali interfacce cervello-computer in questa direzione, spiegano gli esperti, sono associate a un ritardo di alcuni secondi tra l'utente e l'output del computer, il che non favorisce una comunicazione fluente e articolata. Ciò può portare a incomprensioni e frustrazione tra l'ascoltatore e il parlante.

