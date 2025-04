Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV vince il derby con la IES Pisa e vede i play-off

, 4 aprile 2025 –tecnicamente non bello, ma combattuto e avnte, quello disputato anel recupero tra IES e GMV, in2. Hanno vinto gli ospiti, che hanno capitalizzato al massimo la prima metà gara, per poi cedere alla rimonta della IES, che è andata vicina all’impresa in volata. A due giornate dal termine della regular season, il GMV balza così al terzo posto, a pari punti di Chimenti Livorno, compiendo un passo importante, ma non ancor decisivo, verso i-off. LA CRONACA – Fa fatica a decollare il match, con le due compagini che segnano complessivamente 7 punti nei primi 7 minuti (3-4), quindi dopo un time out, il GMV ha un sussulto, comincia ad approfittare degli errori avversari e prende un lieve vantaggio alla fine del primo quarto (5-12). Nel secondo gli ospiti suonano la carica, osano e sono fortunati al tiro, con 5 triple, 3 di Mendoza e 2 di Gorini, mentre i padroni di casa continuano a sbagliare: il GMV mette così a segno un parziale di 14-30 e doppia la IES al riposo (19-42).