Questa foto non mostra una finta paziente che fuma durante la pandemia Covid-19.

Vi sarà capitatola, ma anche in tempi più recenti, di trovare condivisioni Facebook dove si pretendeva di svelare la “farsa” della-19 mediante delleprive di contesto. Stavolta prendiamo come esempio quello dellache(per esempio qui).Per chi ha fretta:Ladi unacheall’ospedale viene usata per “dire” che lasarebbe stata una farsa.Con una semplice ricerca con strumenti gratuiti come TinEye è possibile accertare che lacircolava in Rete almeno dal giugno 2017.AnalisiPerché una immagine come la seguente dovrebbe dire che laè stata una messa in scena? Vediamo unachesu un letto di ospedale. Da quale elemento dovremmo dedurre che il contesto è quello della-19? In realtà non abbiamo niente a supporto della narrazione, che viene solo suggerita da chi condivide l’immagine:«Pausa nelle riprese della farsauna sigaretta ci vuole», leggiamo nella didascalia.