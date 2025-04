Coldiretti Campania lancia l’allarme | Invasione di fragole dalla Spagna attenti alle etichette

Leggi su Ildenaro.it

Una pioggia dispagnole ha invaso in questi giorni gli scaffali della grande distribuzione. In particolare un noto brand (con punti vendita in tutta Italia), pur in presenza di una importante produzione italiana in questo settore, ha deciso di fare rotta sulla penisola iberica per reperire il prodotto da posizionare sugli scaffali ad un prezzo più conveniente.: “I consumatori devono fare massima attenzione prima di mettere un cestino dinel carrello. Se nella pubblicità affissa nei punti vendita o nei volantini si parla diitaliane allora nell’etichetta apposta sul prodotto ci deve essere scritta chiaramente la provenienza”.La questione è tutta chiaramente economica. Ai produttori vengono offerti 1,20 euro al chilo, la grande distribuzione compra dagli intermediari a 2,40 euro al chilo e sullo scaffale il consumatore trova lea 3,90 euro al chilo.