Agricoltura aumentata, robot e sensori rivoluzionano il settore primario.

La campagna del futuro prossimo sarà coltivata da un contadino laureato, con competenze multidisciplinari, che dovrà saper gestire la terra fronteggiando problemi come la carenza idrica e i cambiamenti climatici: comprare terreni in Scozia e Danimarca per coltivare vite è, ad esempio, già una realtà. Un’sempre più tecnologica, dove l’intelligenza artificiale muoverà grandi e robuste trebbiatrici, dove itrasmetteranno moltitudini di dati da incrociare tra loro per valutare, ad esempio, quando e come irrigare una determinata coltura. Temi di cui si è parlato in occasione dell’evento ‘’, organizzato dall’ANSA e Deloitte a Trento, nella sede della Fondazione Bruno Kessler di Trento.L’incontro rientra nella “Fabbrica della Realtà – Roadshow”, un ciclo di appuntamenti a tema AI verticali su specifici settori industriali e community di riferimento sul territorio italiano.