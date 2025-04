Bogotà e il cambiamento climatico | un caso da manuale

Leggi su Ildenaro.it

di Giuliano Velotto RomanoQuando si tenta di spiegare cosa sia il, si prova a far comprendere che il fenomeno non è solo un lineare aumento delle temperature, ma una generale intensificazione di tutti i fenomeni climatici. Nel 2024,, capitale della Colombia, si è trovata ad affrontare l’Enso (El Niño-Southern Oscillation), un fenomenociclico, con intervalli che vanno dai due ai sette anni, che porta a un generale aumento delle temperature superficiali dell’acqua (tra i 3°C e i 5°C) nelle regioni orientali dell’Oceano Pacifico. Questi patterns climatici creano periodi di maggiore o minore precipitazione in Paesi come Perù, Ecuador e Colombia (mentre l’opposto accade in Indonesia). Nel 2024, i patterns di El Niño hanno portato ad un aumento delle temperature medie che si è sovrapposto ad una siccità già in corso da alcuni mesi, aggravando la crisi idrica, intaccando la ricarica naturale delle riserve d’acqua, delle falde acquifere e assottigliando i ghiacciai.