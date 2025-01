Lapresse.it - Francia: Bayrou annuncia, torna in cantiere riforma pensioni

Leggi su Lapresse.it

Milano, 14 gen. (LaPresse/AP) – Il nuovo primo ministro francese, François, nel suo discorso di politica generale che sta tenendo all’Assemblea nazionale, hato la rinegoziazione della contestatadelle, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.hato che rimette “in” la“con le parti sociali per un tempo breve e a condizioni trasparenti, utilizzando un metodo inedito e in qualche modo radicale”.ha promesso che cercherà “un nuovo percorso di, senza totem o tabù, nemmeno per quanto riguarda l’età pensionabile”, a patto che vengano forniti i finanziamenti per i cambiamenti. Il piano del presidente francese Emmanuel Macron di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni ha scatenato mesi di massicce proteste da gennaio a giugno 2023 che hanno danneggiato la sua leadership.