Ilfattoquotidiano.it - Falsi contratti per avere le borse di studio: la guardia di Finanza di Torino scopre una truffa da mezzo milione. Coinvolti 80 studenti

“Qualcuno ha bisogno di un contratto utile per l’Edisu? Non la casa, solo il contratto, scrivetemi in privato. Due o tresono disponibili”. Era con messaggi come questo sulle chat dei social che aglinell’operazione delladidisuid’affitto per otteneredidall’Ente regionale del Piemonte per il Diritto allo, Edisu, veniva offerta, dietro pagamento, la possibilità di dichiarare una residenza sul territorio regionale, requisito necessario per ottenere il beneficio.Ladidi, in collaborazione con l’Edisu Piemonte (l’ente regionale per il diritto allouniversitario), ha smascherato unasullediuniversitarie per un valore complessivo di 513.522,95 euro. Parte di questi fondi proveniva dal Pnrr e includeva anche l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, erogata in due tranche annuali.