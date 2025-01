Ilfattoquotidiano.it - Due morti sul lavoro: un 58enne colpito dalla caduta di un carico sospeso da una gru e un operaio 32enne precipitato da un tetto

Altri duesul. A Bari unè rimasto vittima delladi unda una gru, che l’hamentre lavorava nel cantiere per la costruzione della nuova centrale termica del Policlinico. Il, di nazionalità straniera, è stato trasportato al pronto soccorso in condizioni molto gravi. Qui i sanitari hanno potuto solamente appurare la morte. Nel pomeriggio poi undi 32 anni è morto dopo essereper circa 6 metri daldi un impianto industriale in via Brunati 26 a Giussano, in provincia di Monza. Nonostante l’intervento dei soccorsi, personale del 118, Ats, carabinieri e vigili del fuoco, per l’uomo non c’è stato niente da fare. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti.“Purtroppo il 2025 comincia come era terminato il 2024, con l’ennesima vittima sulin Puglia.