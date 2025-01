Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Leon rallenta ancora. Fucina Muggiò vince col presidente allenatore

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il primo weekend del 2025 delle brianzole diè in chiaroscuro. Scivolapiù lontano dal primo posto laa cui non basta sbloccare per prima il risultato grazie a Vassallo (nella foto) contro l’Alta Brianza (1-1). Il Mapello non si lascia sfuggire l’occasione nonostante la prima a segnare sia stata la Casati Arcore (da 0-1 a 3-1, poi 3-2 il finale) e sale a +12. Festeggia ladelLuciano Pace che grazie a Fabiani e al penalty di Picci al 97’ abbatte la Calvairate. "Dobbiamo migliorare sulla proposta di gioco, ma ho visto una predisposizione alla sofferenza fondamentale" dice Pace. Nel girone A non basta il gol all’esordio di Becerri per portare i tre punti a Lazzate (1-1 col Sedriano) nella domenica in cui la capolista Solbiatese cade a Legnano.