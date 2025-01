Oasport.it - Australian Open 2025, risultati tabellone donne 14 gennaio: netti successi di Rybakina e Paolini, fuori Sakkari

Cala il sipario sul primo turno deldi singolare femminile aglidi tennis: sono 24 gli incontri disputati nella terza giornata a Melbourne, con l’Italia che può esultare per la netta vittoria di Jasmine, che elimina la qualificata cinese Sijia Wei con lo score di 6-0 6-4.L’azzurra affronterà al secondo turno la messicana Renata Zarazua, capace di vincere in rimonta contro la statunitense Taylor Townsend, sconfitta per 6-7 6-1 6-2. Netta affermazione anche per la kazaka Elena, che liquida la padrona di casaa Emerson Jones, battuta con un duplice 6-1.L’uscita di scena che fa più notizia è certamente quella dell’ellenica Maria: a porre subito fine al percorso della greca è la colombiana Camila Osorio, che la spunta in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-4.