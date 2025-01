Zonawrestling.net - Stevie Richards critica la sovraesposizione di Triple H:”È ovunque, ma non c’è mai un payoff”

Il debutto di Monday Night RAW su Netflix il 6 gennaio ha vistoH introdurre la nuova era della WWE.H è al timone della compagnia da quando ha assunto il ruolo di Head of Creative nel 2022 e, sebbene molti fan siano soddisfatti di come ha trasformato la WWE, un ex star della WWE lo hato per essersi sovraesposto. Parlando al TheShow,ha condiviso i suoi pensieri sul ruolo diH nella WWE,ndo il modo in cui il concetto di “Nuova Era” viene abusato.ha affermato che continuare a definire tutto una “Nuova Era” finisce per far perdere significato al concetto:“Anche a WrestleMania dell’anno scorso,H non ha fatto altro che parlare della ‘Nuova Era’, ripetendolo senza sosta. Da quando Vince ha lasciato la compagnia a gennaio 2024, è stato sempre lo stesso.