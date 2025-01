Puntomagazine.it - Sinner inizia alla grande agli Australian Open: vittoria in tre set su Jarry

supera il primo turnobattendoin tre set e si prepara per la sfida successiva con fiducia.L’avventura di Jannik2025 comincia nel migliore dei modi. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo ha superato il primo turno battendo il cileno Nicoláscon il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. Un match che ha vistoprotagonista di unagestione delle situazioni complicate nei primi due set, vinti entrambi al tie-break.Dopo laha dichiarato: “Sono stato bravo a gestire le situazioni complicate nei primi due set. Dell’Australia mi piace molto il pubblico e i campi, ma ogni anno è diverso. Sono contento di aver vinto, anche se posso migliorare in alcuni aspetti, considerando che è la prima partita della stagione.