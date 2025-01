Ilrestodelcarlino.it - Quali sono le strade distrutte dalla guerriglia a Bologna

, 13 gennaio 2025 – Aè una domenica mattina atipica rispetto alle altre. È il ‘Day after’ – citando l’omonimo film americano –, il giorno dopo la notte di fuoco e distruzione causata, nella serata di sabato, da alcuni facinorosi lungo il loro passaggio nel centro storico. DANNI IL GIORNO DOPO LE PROTESTE CASSONETTI IN PIAZZA VERDI Camminando per le vie che i manifestanti hanno colorato di rosso fuoco,diversi i pezzi di vetro ancora per terra, i sassi, ogni sorta di oggetto lanciato contro le forze di polizia e i vigili del fuoco. Restano anche i segni tangibili degli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell’ordine in via Farini e in via dei Gombruti, davanti alla Sinagoga; e del passaggio del bellicoso corteo nel Quadrilatero, in via Rizzoli e in piazza Galvani, dove i contestatori hanno infranto le vetrine di Unicredit.