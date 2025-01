Oasport.it - Prosegue la crisi di Tsitsipas: saluta subito gli Australian Open, Michelsen passa in 4 set

Stefanosè già fuori dagli2025.inesorabile ladel numero undici del mondo, cheMelbourne già al primo turno, anche se il sorteggio non era stato certamente positivo per il greco. Infatti lo scontro con il giovane americano Alexnascondeva molte insidie e così è stato. Il ventenne di californiano si è imposto in quattro set con il punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco ed ora se la vedrà con il vincente del match tra lo spagnolo Landaluce e l’o McCabe, sicuramente una grande occasione per raggiungere nuovamente il terzo turno in Australia come l’anno scorso.Una partita che ha vistovincere 122 punti totali contro i 117 del greco, che ha comunque chiuso con tredici ace a fronte di soli due doppi falli.