Orsato | VAR a chiamata Italia pronta! Ora penso ai giovani arbitri

Daniele, ex arbitrono, torna attivamente nel mondo del calcio. Sarà il nuovo Commissario per lo sviluppo del talento arbitrale AIA. Intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Sport a “Radio Rai”, ha parlato .NUOVO RUOLO – Daniele, ex arbitrono con ben 289 partite dirette in Serie A e partite internazionali, sarà Commissario per lo sviluppo del talento arbitrale: «Quando il presidente Antonio Zappi ha chiesto la mia disponibilità per il nuovo ruolo, ero a disposizione di qualsiasi ruolo che mi avesse assegnato. Lui ha voluto fortemente questo progetto, mi occuperò degliinternazionali quindi posso aiutare i vari Massa, Guida e Mariani che abbiamo al vertice. Mi occuperò di seguire i ragazzidi Serie A, B e C. Porterò le mie esperienze. Ora devo cercare di far fare l’arbitro agli altri,ai