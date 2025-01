Zonawrestling.net - Oba Femi: “Voglio essere il nuovo Mr. Hustle, Loyalty, Respect per NXT”

Nel corso dell’ultimo episodio di NXT, New Year’s Evil, Obaha coronato il suo percorso a NXT vincendo il titolo massimo dopo un match molto combattuto contro Trick Williams. Negli ultimi giorni, il neo campione ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti, tra le quali figura anche una “minaccia” ai danni di The Rock, reo di aver interrotto le sue celebrazioni al termine dell’incontro a NYE. Parlando a TVInsider, Obaha parlato della sua vittoria titolata e dell’approvazione ricevuta da Shawn Michaels, sempre più leader di NXT:“Tutti quanti aspettano il loro momento. Il mio mi era quasi sfuggito. Non riuscivo a realizzare quale fosse il mio momento. A volte siamo così concentrati a raggiungere obiettivi su obiettivi che non ci fermiamo a sentire l’odore delle rose.