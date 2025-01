Lettera43.it - Meta, dal 14 gennaio addio ai filtri di bellezza

Da martedì 14non sarà più possibile accedere ai cosiddettidisu Instagram, Facebook e Messenger.ha infatti deciso di chiudere definitivamente Spark, la piattaforma che ha consentito in sette anni ai creator di idearne e caricarne oltre 2 milioni sulle varie app dei social. Ne resteranno solamente 140, ossia quelli sviluppati direttamente dall’azienda guidata da Mark Zuckerberg, che può mantenerne il controllo su progettazione, aggiornamento e utilizzo. La decisione arriva a qualche settimana da quella di TikTok che, a fine novembre, aveva annunciato restrizioni per i minorenni a tutte le funzioni che permettono di modificare i lineamenti del viso come occhi e labbra in quanto rischiano di provocare ansia e perdita di autostima.Il logo di Instagram davanti a quello di(Getty Images).