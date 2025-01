Thesocialpost.it - Matteo Auguadro morto sotto una valanga: era lostorico prodiere di Mascalzone Latino in Coppa America

La comunità della vela internazionale piange, 48 anni, storicodidomenica 12 gennaiounain alta Valle Divedro insieme a due amici scialpinisti., originario di Verbania, era conosciuto per il suo talento e la sua dedizione, qualità che lo avevano portato a competere a livello internazionale, guadagnandosi il rispetto di colleghi e armatori.Leggi anche: Lutto in casa Napoli, il messaggio di cordoglio del calciatoreDalle rive del Lago Maggiore all’’s CupCresciuto sul Lago Maggiore,Auguardo aveva iniziato giovanissimo ad affrontare i venti locali, come la tramontana e l’inverna, insieme al suo amico e collega Flavio Favini, timoniere di quella storica impresa dinella2007.