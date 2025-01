Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Report su B, per la figlia è ‘pattume mediatico’: il rigore giornalistico fa saltare i nervi

“Pattume mediatico giudiziario”: così Marina Berlusconi, e non solo lei, hanno definito la puntata trasmessa ieri dache comprendeva unadi Paolo Mondani su Berlusconi, su Dell’Utri e sul rapporto tra politica e mafia. Come sempre Paolo Mondani, giornalista rigoroso e documentato, ha connesso fatti, ridato memoria, riletto sentenze, senza abbandonarsi a ipotesi fantasiose e non verificate.Proprio questo ha fattoa parenti, affini, amici degli amici e soprattutto a chi è impegnato da mesi in una vergognosa operazione di riscrittura delle sentenze e della storia, una operazione che va dalla strage di Bologna a quella di Ustica, dal delitto di Piersanti Mattarella alla trattativa Stato-mafia. I negazionisti vorrebbero cancellare le inchieste di Falcone e Borsellino, ridurre la mafia ad un fenomeno regionale, interessata solo agli appalti, fatta di coppole e lupare.