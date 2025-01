Lapresse.it - Calcio, l’ex Milan e Roma Simon Kjaer annuncia il ritiro

capitano dele della Danimarcasi è ritirato formalmente dalgiocato nonostante le offerte di continuare a giocare da quando ha lasciato il club rossonero come free agent l’anno scorso.sarà forse meglio ricordato come il capitano che si è precipitato in aiuto di Christian Eriksen e poi ha guidato i compagni di squadra nel proteggerlo dalla vista in campo dopo che il regista è crollato a causa di un arresto cardiaco durante una partita del campionato europeo nel giugno 2021.ha anche consolato la compagna di Eriksen in campo., insieme alla squadra della Danimarca e allo staff medico, ha poi vinto il premio Fifa Fair Play per le loro azioni a Copenaghen. Eriksen ha ripreso la sua carriera con la Danimarca e ora con il Manchester United, e solo il suo record di 140 presenze supera le 132 dinella storia della nazionale danese.