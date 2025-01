Ambulatorio di chirurgia estetica abusivo e fatiscente | arrestato un medico di Carrara

Leggi su Corrieretoscano.it

– Esercita abusivamente come chirurgo estetico in unsenza le basilari norme igieniche,undi. I finanzieri del Gruppo del comando provinciale della Guardia di finanza di Massa, con la sezione operativa navale di Marina di, nell’ambito di un’articolata attività d’indagine coordinata e diretta dalla locale procura hanno eseguito, all’alba del 13 gennaio, una misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip del tribunale di Massa, nei confronti di un.L’attività investigativa eseguita, che dovrà essere confermata ed accolta dai giudici nelle ulteriori fasi del procedimento penale, oltre a portare alla luce una pluralità di illeciti che avrebbe commesso ilindagato, ha permesso di individuare e porre sotto sequestro, nel comune di Montignoso, un vero e proprio, allestito all’interno dell’abitazione di unlegato, tra l’altro, da un rapporto convenzionale all’azienda Usl Toscana Nord Ovest.