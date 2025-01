Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli si racconta a Verissimo: il suo rapporto con Paolo Bonolis dopo la separazione

Ospite anella puntata di oggi, domenica 12 gennaio,si èta senza filtri a Silvia Toffanin.l’esperienza non del tutto positiva a Ballando con le stelle, voci insistenti la volevano nuovamente accanto a; l’opinionista, però, ha smentito il gossip, confermando ancora una volta la sua relazione con il ballerino Angelo Madonia.I rapporti con l’ex marito, in ogni caso, sono più che distesi, e i due hanno trascorso le vacanze di Natale insieme, per il bene dei loro figli. «Siamo due persone che parlano tanto, affrontano la vita in fasi diverse, siamo separati, i nostri figli lo sanno.», ha spiegato alla conduttrice, «Tutto quello che scrivono sono cose che nella vita reale non ci coinvolgono».: lada«Ci conosciamo da trent’anni con», hato, «la vita ci ha messo davanti a momenti molto belli e altri molto difficili e faticosi, mentre li affronti, in qualche modo vai avanti, fai, poi è capitato di fermarmi, stanca del dare per scontato tutto, stanca cdel fatto che in qualche modo fossi considerata solo in funzione del.