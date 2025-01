Lanazione.it - Sfide dell’enoturismo : "Driver privati e test con etilometro prima di ripartire"

Panico da consumo di vino in seguito alle nuove norme del Codice della Strada. C’è chi rinuncia alla bottiglia al ristorante con gli amici e chi nomina nel gruppo il guidatore astemio. Il settore parla di ennesimo attacco al vino. La sicurezza è fondamentale ma è anche in atto una campagna caratterizzata da allarmismi fuorvianti e poca chiarezza su come sono davvero cambiate le norme. "L’impatto mediatico è forte ed ha funzionato se la guardiamo dal punto di vista delle norme del Codice della Strada – commenta Alessandro Gallo, enologo e Direttore di Castello d’Albola, a Radda in Chianti -. E’ però importante ricordare che le soglie di consumo non sono cambiate e che il settore vino fa campagne sul bere consapevole da anni. Nessuno di noi spinge per bere in modo rischioso, specie se poi c’è da mettersi alla guida.