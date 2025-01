Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG St. Anton e gigante Adelboden, startlist, streaming

Ci attende una domenica 12 gennaio di estrema importanza per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Siamo pronti per vivere due gare assolutamente da non perdere. Si inizierà con ildi(Svizzera) per quanto riguarda il comparto maschile, mentre le donne saranno impegnate neldi St..LA DIRETTA LIVE DELDIALLE 10.30 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DELDI ST.DALLE 11.15Quale sarà il programma delle gare? Ilfemminile di St.prenderà il via alle ore 11.15 e andrà a concludere il calendario delle prove veloci del weekend sulla pista intitolata a Karl Schranz. Le italiane, capeggiate come sempre da Federica Brignone (vittoriosa nella giornata di ieri in discesa) e Sofia Ga smaniosa di rifarsi dopo l’uscita in discesa, cercheranno l’ennesima bella prova nelle gare di velocità.