Padre Ramy | per lui fate cortei pacifici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.00 "Chi manifesta per chiedere giustizia e verità per mio figlio non deve fare casino né cose brutte. Per favore,manifestazioni pacifiche". Così ildi, dopo gli scontri a Roma e Bologna, neiper ricordare il 19enne morto a Milano, inseguito dai Carabinieri, il 24 novembre. L'uomo ha ribadito la sua fiducia nella Repubblica italiana e nel Presidente Mattarella. "Viviamo sotto il suo ombrello". "C'è qualche carabiniere sbagliato. Ma io ho fiducia in quelli bravi", aggiunge.