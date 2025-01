Oasport.it - Matteo Berrettini: “Arrivo a Melbourne pronto e carico. Negli ultimi due anni era sempre una rincorsa…”

si appresta ad affrontare il primo Slam della nuova stagione con l’obiettivo di fare più strada possibile e continuare così a risalire il ranking mondiale dopo il lungo stop per infortunio che lo aveva fatto sprofondare fuori dalla top150. L’azzurro sfiderà martedì 14 gennaio al primo turno degli Australian Open 2025 il britco Cameron Norrie, con all’orizzonte un possibile secondo atto da brividi contro il danese Holger Rune.“, non succedeva da un po’.dueè statauna rincorsa, un cercare di ritornare. Fermarsi, ripartire, fermarsi: non è stato facile. La vita non è solo prendere a racchettate una pallina. Questa volta ho potuto lavorare al mio obiettivo senza farmi prendere dall’ansia di dimostrare subito qualcosa, di fare punti, di risalire la classifica.