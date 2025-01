Ilnapolista.it - L’Inter spreca, soffre e alla fine vince: 1-0 al Venezia, sesta vittoria di fila in campionato

è potenzialmente in testaclassifica. Inzaghicol minimo sindacale – un gol di Darmian – contro una squadra molto in difficoltà sul piano numerico ma che ha dato filo da torcere ai nerazzurri specie nel finale. È laconsecutiva delin. La squadra di Inzaghi ha reagitosconfitta in Supercoppa. Nel primo tempo i nerazzurri hanno creato diverse occasioni per chiuderla ma senza portarla a casa (senza Thuram, senza Frattesi e con Asllani e Zielinski dal primo minuto ndr). Sul gol bella la giocata di Lautaro (come nel video di seguito) e poi è tutto semplice per Darmian, che batte Stankovic.Inzaghicontro ilè potenzialmente in testaNella ripresa ilha provato a venir fuori con le sue qualità. Un buon palleggio, sovrapposizioni sul lato destro di Zampano e le doti da pivot di Pohjanpalo.