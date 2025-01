Puntomagazine.it - Incidente Gricignano del 10 gennaio, risultati accertamenti sull’ambiente

did’Aversa. Ecco ideglirealtiva alla fuoriuscita di ammoniacaDal 10pomeriggio, tecnici del dipartimento Arpac di Caserta sono al lavoro, allertati dai Vigili del fuoco, per condurrein seguito all’, con fuoriuscita di ammoniaca (NH3), occorso nello stabilimento della Frigocaserta Srl nella zona industriale did’Aversa. A diffondere la notizia una Comunicazione dell’ARPAC Acquisite le dovute informazioni sull’, si è proceduto a effettuare in serata, in aree interne ed esterne al perimetro aziendale, circa venti misure puntuali dei valori di NH3 in aria ambiente con la strumentazione portatile in dotazione all’Agenzia (analizzatore multigas Ibrid MX6 – Industrial Scientific, avente preminente utilizzo quale analizzatore di sicurezza personale dei tecnici nel caso di interventi in campo).