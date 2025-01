Liberoquotidiano.it - Darmian stende il Venezia: i nerazzurri ripartono e salgono al 2° posto

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Inter riparte. Non senza faticare, ma riparte. Ipassano agrazie al gol del protagonista che non ti aspetti, Matteo, simbolo di una squadra operaia che ha saputo resistere nel finale al ritorno dei padroni di casa, sempre dentro la partita - anche grazie alle parate di Stankovic - e a un passo dall'1-1 nel finale, con un palo colpito da Busio e una zampata di Pohjanpalo disinnescata da Sommer. I ragazzi di Inzaghi continuano a macinare numeri da scudetto: raccolgono la sesta vittoria esterna di fila, e il sesto successo consecutivo in campionato, e prolungano una striscia positiva che permette ai campioni d'Italia di scavalcare l'Atalanta e balzare al secondo. Con il Napoli capolista sempre nel mirino. L'1-0 del 'Penzo' non può però soddisfare del tutto Inzaghi: la sua squadra, pur con tante assenze - da Calhanoglu a Mkhitaryan passando per Bisseck e Acerbi - non è riuscita a chiudere la partita dopo il vantaggio e ha rischiato grosso nel finale.