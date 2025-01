Sport.quotidiano.net - Sei squadre femminili e una meta da centrare. Mattioli: "Nel rugby è il momento delle donne"

Non solomaschile, ad aprire il 2025 del TeknowoolPark sarà ilfemminile. Domani a partire dalle 12, infatti, l’impianto di Muraglia ospiterà una Tappa del torneo di Seven olimpico Femminile Senior che vedrà la partecipazione di 6: "Dominae" Fiorini Pesaro; "Bustrong" di San Marino; "Le cinghiale" di Bologna; "Pink Crabs" di Falconara; "Valkyrie" di Formigine; Unione Rugbistica Anconitana. "La novità rispetto agli altri anni è che comincia a muoversi il settore femminile e questa cosa ci dà molta soddisfazione – afferma il presidente della PesaroSimone–. Domenica abbiamo una tappa di Seven Olimpico, dopo tanto tempo riportiamo a Pesaro una manifestazione ufficiale nelfemminile". Invece la Fiorini Pesaroche milita in serie A dopo la pausa natalizia ha ripreso ad allenarsi in vista dei prossimi impegni.