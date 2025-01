Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post terremoto. Un anno per la nuova De Amicis: "Bimbi trasferiti ai salesiani"

"È pronto il progetto di miglioramento sismico della scuola Deche presto sarà sottoo alla Conferenza dei servizi: penso che l’intervento possa essere appaltato per la metà dell’o giù di lì". Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica, parla dei lavori nell’edificio di via Desede di una sezione di primaria e della scuola dell’infanzia don Bosco. "Sono previsti – l’assessore scende nei particolari – lavori di consolidamento e rafforzamento della struttura che non è inagibile, ma è chiaro che il livello di sicurezza di un edificio storico di quel periodo non è pari agli attuali. La struttura è stata sollecitata daled è bene provvedere a consolidarla". L’assessore dà una stima del tempo necessario per portare a termine i lavori.