Quotidiano.net - Licenziamento collettivo Jabil a Marcianise: Sindacati respingono accuse

Leggi su Quotidiano.net

Il giorno dopo l'avvio formale da parte della multinazionale Usadella procedura diper i 413 lavoratori dello stabilimento di(Caserta), iintervengono con una nota in cuial mittente lelanciate ieri dall'azienda di essere responsabili della situazione per non aver voluto accettare nei mesi scorsi, durante i tavoli ministeriali, la soluzione alternativa proposta da, che prevedeva il passaggio dei 413 dipendenti alla società Tme Engineering. "Durante il confronto in sede ministeriale - affermano i segretari provinciali casertani delle sigle dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm - abbiamo fatto ogni sforzo per sollecitare un intervento istituzionale deciso, capace di garantire un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo in termini produttivi e occupazionali.