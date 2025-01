Ilrestodelcarlino.it - Incidente Forlì, auto si cappotta: illesi conducente e passeggero

, 11 gennaio 2025 – Si è ribaltata su sé stessa la Renault Clio protagonista di unsabato mattina (l’intervento dei vigili del fuoco è delle 10.12) in via Costanzo II. La squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto, consentendo aldell’mobile e a chi viaggiava al suo fianco di uscire in sicurezza (entrambi hanno riportato solo ferite lievi). Alla guida ci sarebbe stata una donna di 47 anni (questo aspetto è in fase di accertamento); con lei un amico di pochi anni più giovane. Sul posto presenti anche i sanitari di Romagna Soccorso e la polizia locale di. In base a una prima ricostruzione, sembra che la Renault abbia fatta tutto da sola. A richiedere l’intervento della polizia locale una persona che in quel momento si trovava nella vicina stazione di servizio in via Costanzo II (gli agenti esamineranno le immagini delle telecamere del distributore).