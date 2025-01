Quifinanza.it - Immobiliare condizionato da una Fed più prudente

Il settorechiude la prima settimana dell’anno in forte ribasso, scontando l’ascesa dei rendimenti dei Treasury su nuovi record e le prospettive di una politica piùda parte della Federal Reserve. Anche l’Europa sarà alla prese con decisioni non facili, nel duplice tentativo di rivitalizzare la crescita e contenere le spinte inflazionistiche. Tutti fattori che pesano sul mercato.BCE e Fed spostano l’attenzione su i prezziAnche il bollettino mensile della BCE ha puntato l’attenzione sull’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona, che ha allargato lo spread rispetto ai Treasury, dopo le elezioni USA, compreso il Bund tedesco, passato in territorio positivo. Un trend che sconta una politica fiscale più sbilanciata della nuova amministrazione Trump, che entrerà in carica il prossimo 20 gennaio.